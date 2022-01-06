Поздравление президента Украины с Рождеством

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Рождеством 2022.

В своем поздравлении он пожелал каждому веселых, семейных, теплых, вкусных и здоровых рождественских праздников.

Когда-то рождение Сына Божьего подарило людям надежду на спасение и веру в победу жизни.

— Пусть сегодня этот праздник укрепит нашу веру, надежду, а главное — любовь.

Ведь Святой Рождественский вечер — это лучший момент для понимания и примирения.

Смотрите поздравление Владимира Зеленского с Рождеством в видео.

А если ты тоже хочешь поздравить своих родных и друзей с Рождеством, но не знаешь, как это сделать, ведь они далеко, Вікна подготовили для тебя поздравления с Рождеством в картинках.

Загружай, рассылай и поздравляй всех со светлым праздником.