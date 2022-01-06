Привітання президента України з Різдвом

Президент України Володимир Зеленський привітав громадян з Різдвом 2022.

У своєму вітанні він побажав кожному веселих, сімейних, теплих, смачних і здорових Різдвяних свят.

Колись народження Сина Божого подарувало людям надію на спасіння та віру в перемогу життя.

— Нехай сьогодні це свято зміцнить нашу віру, надію, а головне — любов.

Адже Святий Різдвяний вечір — це найкраща мить для порозуміння та примирення.

Дивіться привітання Володимира Зеленського з Різдвом у відео.

А якщо ти також хочеш привітати своїх рідних та друзів з Різдвом, але не знаєш, як це зробити, адже вони далеко, Вікна підготували для тебе привітання з Різдвом у картинках.

Завантажуй, надсилай і вітай усіх зі світлим святом.