Привітання президента України з Різдвом

Президент України Володимир Зеленський привітав громадян з Різдвом 2022.
У своєму вітанні він побажав кожному веселих, сімейних, теплих, смачних і здорових Різдвяних свят.
Колись народження Сина Божого подарувало людям надію на спасіння та віру в перемогу життя.
— Нехай сьогодні це свято зміцнить нашу віру, надію, а головне — любов.
Адже Святий Різдвяний вечір — це найкраща мить для порозуміння та примирення.
Дивіться привітання Володимира Зеленського з Різдвом у відео.
А якщо ти також хочеш привітати своїх рідних та друзів з Різдвом, але не знаєш, як це зробити, адже вони далеко, Вікна підготували для тебе привітання з Різдвом у картинках.
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