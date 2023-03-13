Пытки за любовь: электроток и подвешивание. В Волчанске людям есть что рассказать

Их пытали электротоком, подвешивали на так называемой растяжке, не давали ходить в туалет.

За восемь месяцев оккупации российская армия устроила местным жителям настоящие чистки. АТОвцев, волонтеров, патриотов подвергали жестоким пыткам. 27 пыточных обнаружили в Харьковской области.

При мне в камеру забросили дедушку 82 года, его сын был в АТО. То есть его держали, пока его сын не пришел и его не поменял, — рассказывает пострадавший от оккупантов Роман Роменский.

Российская армия жестоко пытала жителей Волчанского общества только за то, что те любят Украину.

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После освобождения пограничного города там обнаружили две пыточные, где россияне держали пленных.

— В этой камере его продержали около трех суток. Ни воды, ни еды. Каждый день приходили с вопросом: “Ну что, передумал, будешь ли работать ты в нашей народной полиции?” — рассказывает заместитель начальника розыска отдела районного управления полиции №1 ГУ Нацполиции в Харьковской области Иван Жилин.

Наша Татьяна Доцяк встретилась с жертвами российских преступлений. Они рассказали об аде, через который пришлось пройти.

После этой ямы выжили единицы! От историй плена в Харьковской области мороз по коже, смотри в нашем материале.

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