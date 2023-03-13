Тортури за любов: електрострум та підвішування. У Вовчанську люди мають що розповісти

Їх били електрострумом, підвішували на так званій розтяжці, не давали ходити в туалет.

За вісім місяців окупації російська армія влаштувала місцевим жителям справжні чистки. АТОвців, волонтерів, патріотів піддавали жорстоким тортурам. 27 катівень виявили на Харківщині.

При мені в камеру закинули дідуся 82 років, його син був в АТО. Тобто його тримали, доки його син не прийшов і його не поміняв, — розповідає постраждалий від окупантів Роман Роменський.

Російська армія жорстоко катувала жителів Вовчанської громади тільки за те, що ті люблять Україну.

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Після звільнення прикордонного міста там виявили дві катівні, де росіяни тримали полонених.

— У цій камері його протримали близько трьох діб. Ні води, ні їжі. Щодня приходили із запитанням: “Ну що, передумав, чи працюватимеш ти в нашій народній поліції?” — розповідає заступник начальника розшуку відділу райуправління поліції №1 ГУ Нацполіції в Харківській області Іван Жилін.

Наша Тетяна Доцяк зустрілася з жертвами російських злочинів. Вони розповіли про пекло, через яке довелося пройти.

Після цієї ями вижили одиниці! Від історій полону на Харківщині мороз по шкірі, читай у нашому матеріалі.

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