Закончился очередной полк россиян. Десантники показали отработку по вражеской технике

Бойцы 25-й отдельной воздушно-десантной Сечеславской бригады ДШВ не дают продвинуться врагу на Авдеевском направлении. За последние недели здесь сожгли колонны российских танков и боевых машин пехоты. Сейчас защитники собирают на системы радиоэлектронной борьбы и нуждаются в нашей поддержке.

Россияне сдают свои позиции: как работает Сечеславская бригада ДШВ

Из сожженной лесополосы на разбитое снарядами поле под Авдеевкой вылетает российский танк Т-90. Вражеский танк на бешеной скорости несется к нашей пехоте. Но россиян уже ждут украинские десантники. Несколько секунд — и по врагу работает Стугна. Один такой танк стоит $4,5 млн.

За три недели была уничтожена 91 единица бронированной техники. В основном это танки, закончился очередной полк, — говорит военный 25 ОВДБр Илья.

Здешние поля усеяны трупами россиян. Но враг не оставляет попыток прорвать оборону ВСУ. Те россияне, которых взяли в плен, рассказали о расположении своего пункта управления. А сечеславские десантники удачно по нему отработали.

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Военные рассказывают, россияне стреляют себе в голову, потому что знают, если вернутся к побратимам — будет хуже. Но враг все равно создает немало проблем — глушит связь для дронов. Поэтому нашим бойцам нужно усиление — РЭБы.

Задонатить бойцам 25 ОПГБр на РЭБ можно по этому номеру карточки: 4246 0010 0319 8839.

Противник настроен, решительно планирует проводить штурмовые действия. Поэтому сейчас нужно немного нации объединиться, — добавляет военный Илья.

Раньше мы рассказывали, как артиллеристы десятками уничтожают врагов.

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