Закінчився черговий полк росіян. Десантники показали відпрацювання по ворожій техніці

Бійці 25 окремої повітряно-десантної Січеславської бригади ДШВ не дають просунутися ворогу на Авдіївському напрямку. За останні тижні тут спалили колони російських танків і бойових машин піхоти. Нині захисники збирають на системи радіоелектронної боротьби та потребують нашої підтримки.

Росіяни здають власні позиції: як працює Січеславська бригада ДШВ

Зі спаленої лісосмуги на побите снарядами поле під Авдіївкою вилітає російський танк Т-90. Ворожий панцерник на шаленій швидкості мчить до нашої піхоти. Але на росіян уже чекають українські десантники. Кілька секунд — і по ворогу працює Стугна. Один такий танк коштує $4,5 млн.

За три тижні було знищено 91 одиницю броньованої техніки. В основному це танки, закінчився черговий їхній полк, — каже військовий 25 ОПДБр Ілля.

Тутешні поля всіяні російськими трупами. Але ворог не полишає спроб прорвати оборону ЗСУ. Ті росіяни, яких узяли в полон, розповіли про розташування свого пункту управління. А січеславські десантники вдало по ньому відпрацювали.

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Військові розповідають, росіяни стріляють собі в голову, бо знають, якщо повернуться до побратимів — буде гірше. Та ворог все одно створює чимало проблем — глушить зв’язок для дронів. Тому нашим бійцям потрібне підсилення — РЕБи.

Задонатити бійцям 25 ОПДБр на РЕБи можна за цим номером картки: 4246 0010 0319 8839.

Противник налаштований, рішуче планує проводити штурмові дії. Тому зараз треба трошки нації об’єднатися, — додає військовий Ілля.

Раніше ми розповідали, як артилеристи десятками нищать ворогів.

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