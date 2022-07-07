Багги “Мамай” на вооружении украинских воинов. Как работает машина и почему ее так боятся оккупанты

Разработчики Львовской области сконструировали для украинских вооруженных сил тактические багги “Мамай”.
Авто может взять на борт до 5 человек, есть места крепления для пулемета и расположения под Javelin.
Эта машина очень хорошо подойдет для ВСУ, на испытаниях она зверь, — делится впечатлениями сварщик Александр
Эта машина очень хорошо подойдет для ВСУ, на испытаниях она зверь, — делится впечатлениями сварщик Александр
Разработчики говорят, “Мамай” незаменим на фронте, ведь с легкостью проезжает там, где привычные внедорожники не могут.
Подробнее о тактических багах “Мамай” — смотри в сюжете.
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