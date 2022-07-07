Багі “Мамай” на озброєнні українських воїнів. Як працює машина та чому її так бояться окупанти

Розробники зі Львівщини сконструювали для українських збройних сил тактичні багі «Мамай».

Авто може взяти на борт до 5 людей, є місця кріплення для кулемета та розташування під Javelin.

Ця машина дуже добре підійде для ЗСУ, на випробуваннях вона звір, — говорить зварювальник Олександр

Розробники кажуть, “Мамай” незамінний на фронті, адже з легкістю проїжджає там, де звичайні позашляховики не можуть.

Зараз також дивляться

Докладніше про тактичні багі «Мамай» — дивись у сюжеті.

Кожен із нас робить щось для перемоги. Тож дивись історію, як у Луцьку майстерня безкоштовно ремонтує автомобілі для фронту.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!