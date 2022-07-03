Машини для наших героїв: як волонтери шукали авто для ЗСУ по всій Європі

Поки наші захисники на фронті роблять неможливе, звільняючи метр за метром нашу землю, цивільні тримають тил. 12 маневрових та прохідних пікапів вже вирушили на українські позиції.

Протягом місяця автівки шукали по всій Європі та переганяли до Дніпра. Уже тут їх фарбували та проводили комплексне техобслуговування. Все, аби наші бійці були забезпечені транспортом.

За потреби автівки можна доукомплектувати, зокрема й гранатометами.

Зараз також дивляться

Військовослужбовці кажуть, що іноді намагаються власними силами відновити автівки. Проте бувають різні ситуації, коли на подібні маневри не вистачає часу.

Нині військовим найбільше потрібні різноманітні прилади для розвідки, військової оптики, засоби супутникового зв’язку та автомобілі. До закупівлі підключені досвідчені фахівці, які здатні швидко організувати логістику з будь-якої точки світу.

Передача машин – частина системної підтримки підрозділів Збройних Сил, яку з перших днів війни надає Фонд Віктора Пінчука. Під його патронатом п’ять військових частин, і кожній надають адресну допомогу з огляду на бойові завдання.

Потребу заявляє командування частини, а представники фонду беруть на себе вже повний комплекс робіт — від пошуку необхідного до логістики та ремонту завезених авто.

Однак мало хто замислюється, що за фото успішної доставки машин військовим стоять тендітні жінки. Читай історії водійок, які перевозять авто через кордон.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Хутчіше підпишись, аби не пропустити найцікавіше!