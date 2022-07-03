Машины для наших героев: как волонтеры искали авто для ВСУ по всей Европе

Пока наши защитники на фронте делают невозможное, освобождая метр за метром нашу землю, гражданские трудятся в тылу. 12 маневренных и проходных пикапов уже отправились на украинские позиции.

В течение месяца машины искали по всей Европе и перегоняли в Днепр. Уже здесь их красили и проводили комплексное техобслуживание. Все, чтобы наши бойцы были снабжены транспортом.

При необходимости машины можно доукомплектовать, в том числе гранатометами.

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Военнослужащие говорят, что иногда пытаются своими силами восстановить автомобили. Однако бывают разные ситуации, когда на подобные маневры не хватает времени.

Сейчас военным больше всего нужны разнообразные приборы для разведки, военная оптика, средства спутниковой связи и автомобили. К закупке подключены опытные специалисты, которые могут быстро организовать логистику из любой точки мира.

Передача машин – часть системной поддержки подразделений Вооруженных Сил, которую с первых дней войны предоставляет Фонд Виктора Пинчука. Под его патронатом пять воинских частей, и каждой оказывают адресную помощь с учетом боевых заданий.

Потребность заявляет командование части, а представители фонда берут на себя полный комплекс работ — от поиска необходимого до логистики и ремонта завезенных авто.

Однако мало кто задумывается, что за фотографиями успешной доставки машин военным стоят хрупкие женщины. Читай истории женщин-водителей, которые перевозят авто через границу.

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