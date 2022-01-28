Телефонный разговор Зеленского и Байдена 2022 года: о чем говорили

Соединенные Штаты Америки верны принципу “ничего об Украине без Украины”. Об этом Джо Байден заверил Владимира Зеленского накануне вечером во время телефонного разговора.

Говорили президенты уже во второй раз с начала года. В этот раз речь шла о дипломатических усилиях по деэскалации ситуации с Россией и согласованию совместных действий на будущее.

Владимир Зеленский поблагодарил Байдена за предоставление военной помощи. Впоследствии в Украину должна поступить еще одна часть пакета безопасности от США.