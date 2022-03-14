Тимофей Милованов рассказал, когда украинцам ждать отмены “сухого закона”

С началом войны в некоторых регионах Украины запретили продажи алкоголя. Соответствующий запрет вводят во исполнение ЗУ О правовом режиме военного положения и Об утверждении Указа Президента О введении военного положения в Украине.

Однако это бьет по нашей экономике, ведь предприятия, производящие алкоголь, перестают платить налоги.

Глава Киевской школы экономики Тимофей Милованов рассказал, когда могут отменить “сухой закон”.

Он назвал три этапа экономики во время войны: начало и шок, осознание и восстановление.

Первые несколько недель очень критичны, мы переживаем шок, и “сухой” закон оправдан.

— Сейчас, когда мы переходим с первого на второй период и должны себя перестроить на военную экономику. Поэтому “сухой” закон должен быть в какой-то момент отменен, когда мы перейдем на второй этап.

Тимофей Милованов сказал, что во время войны нам нужно делать все в тылу, чтобы стабилизировать экономику. Каждый должен заниматься своим делом.

— Определенный волонтерский энтузиазм заканчивается через несколько недель, месяцев, лет. Если вы работаете волонтером, то помогайте серьезным фондам, в которых есть примеры успеха и они точно работают.

Также он сказал, что на фронте должны работать профессионалы.

Поддерживайте экономику тем, что вы будете работать или перечислять деньги на украинскую экономику или фронт.

Во время войны важно не бросать работу ради волонтерства. Раньше мы рассказывали, как можно поддержать нашу экономику.