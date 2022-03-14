Тимофій Милованов розповів, коли українцям чекати скасування “сухого закону”

З початком війни в деяких регіонах України заборонили продаж алкоголю. Відповідну заборону вводять на виконання ЗУ Про правовий режим воєнного стану та Про затвердження Указу Президента Про введення воєнного стану в Україні.

Проте це б’є по нашій економіці, адже підприємства, що виробляють алкоголь перестають платити податки.

Очільник Київської школи економіки Тимофій Милованов розповів, коли можуть скасувати “сухий закон”.

Він назвав три етапи економіки під час війни: початок і шок, усвідомлення та відновлення.

Перші кілька тижнів дуже критичні, ми переживаємо шок, і “сухий” закон виправданий.

— Зараз, коли ми переходимо з першого на другий період і маємо себе перелаштувати на воєнну економіку. Тож “сухий” закон має бути в певний момент скасований, коли ми перейдемо на другий етап.

Тимофій Милованов сказав, що під час війни нам треба робити все в тилу, щоб стабілізувати економіку. Кожен має займатися своєю справою.

— Певний волонтерський ентузіазм закінчується через кілька тижнів, місяців, років. Якщо ви працюєте волонтером, то допомагайте тим фондам, які є серйозні, у яких є приклади успіху, які точно працюють.

Також він сказав, що на фронті мають працювати професіонали.

Підтримуйте економіку тим, що ви будете працювати або перераховувати гроші на українську економіку чи на фронт.

Під час війни важливо не кидати роботу заради волонтерства. Раніше ми розповідали, як можна підтримати нашу економіку.