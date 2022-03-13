Що сильніший економічний тил, то сильніший фронт. Розповідаємо про економіку України разом із Миловановим

Війна руйнує не тільки територію нашої країни, але й економіку. Ситуація нараз не критична, проте ми маємо з усіх сил та можливостей допомагати ситуації бути стабільною і не піддаватися паніці.

Президент Київської школи економіки Тимофій Милованов розповів про ситуацію в країні та що нам треба робити.

Бізнес

Тимофій Милованов радить тим, хто працює на менеджерських та адміністративних позиціях, є власниками або керівниками бізнесу, подумати, як вони можуть переорієнтувати виробництво на воєнний час.

— Зверніться до місцевої військової адміністрації. Вони можуть вам надати щось для ваших потреб чи порадити. Можете взяти держзамовлення, але ви маєте працювати.

Він порадив по максимуму зберігати робочі місця.

Якщо не можете платити повні зарплати — платіть частину або фіксовані суми.

Люди, які продовжуватимуть працювати, допомагатимуть економіці та не потребуватимуть допомоги від держави.

Що мають робити люди

Можна зв’язатися зі своєю компанією та сказати про те, чим можеш займатися. Долучись до волонтерства, але не забувай, що на ентузіазмі довго не протримаєшся.

Думай, як фінансувати себе та фінансувати інших.

Аграрна ситуація в країні

Аграрна ситуація поділена на три частини.

Там, де ведуться бойові дії ми не можемо працювати з землею. Друга частина земель – це та територія, де є ризик розгортання бойових дій та третя — де немає.

— На територіях, де є ризик розгортання бойових дій держава та міжнародні організації мають надати страхування та кредити, щоб бізнес не ризикував та не боявся, — каже Милованов.

Україна виробляє більше, ніж потрібно. Тож тієї землі, що зараз знаходиться у безпеці, достатньо, щоб прогодувати Україну.

Наслідки будуть у світового ринку, адже ми маємо 11% всієї пшениці на світовому ринку.

Щодо курсу долара Тимофій сказав, що Національний банк України триматиме курс. Є можливість, що він буде зростати, але критичної ситуації не буде.

Зараз, як ніколи важливо зберегти нашу економіку, тоді в нас будуть сили й кошти боротися з ворогом. Раніше ми розказували, як підтримати економіку.