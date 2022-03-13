Україна

Що сильніший економічний тил, то сильніший фронт. Розповідаємо про економіку України разом із Миловановим

Богдана Макалюк, редакторка сайту 13 Березня 2022, 14:00
Економіка України

Більше відео
0:01:38
Володимир Зеленський
Росія втратила в Україні більше вояків, ніж у двох чеченських війнах — нова заява Зеленського
0:05:22
Яворівський полігон
Ракетний удар по Львівщині: що відомо та чи є загиблі
Фосфорні бомби Росія
Росія застосувала фосфорні бомби на Луганщині: в чому небезпека та як надати першу допомогу
0:03:04
Тернопіль
Працюють кав’ярні та спортзали: як українці захищають економічний тил
Дивитись більше

Останні відео
0:01:38
Володимир Зеленський

Росія втратила в Україні більше вояків, ніж у двох чеченських війнах — нова заява Зеленського
0:08:02
Економіка України
Що сильніший економічний тил, то сильніший фронт. Розповідаємо про економіку України разом із Миловановим
0:03:46
Аналогія між Путіном і Гітлером - очевидні паралелі
Росіяни й тут не змогли вигадати нічого свого. Як Путін сплагіатив Гітлера
0:05:22
Яворівський полігон
Ракетний удар по Львівщині: що відомо та чи є загиблі
Фосфорні бомби Росія
Росія застосувала фосфорні бомби на Луганщині: в чому небезпека та як надати першу допомогу
0:03:04
Тернопіль
Працюють кав’ярні та спортзали: як українці захищають економічний тил
0:01:20
Jamala
Серце розриває від подяки: виступ Джамали на шоу Голос у Литві
0:01:01
Як палає ворожа техніка
Горіла ворожа техніка, палала: як українські захисники знищують ворога на льоту
0:00:47
акції на підтримку України
Зупинити Путіна! Як світ продовжує проводити акції на підтримку України
0:11:06
Звернення Володимира Зеленського 12.03.2022
Російські окупанти не можуть нас підкорити: звернення Володимира Зеленського до українського народу
Більше відео
Володимир Зеленський
Читати далі
Росія втратила в Україні більше вояків, ніж у двох чеченських війнах — нова заява Зеленського
Аналогія між Путіном і Гітлером - очевидні паралелі
Читати далі
Росіяни й тут не змогли вигадати нічого свого. Як Путін сплагіатив Гітлера

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь