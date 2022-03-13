Чем сильнее экономический тыл, тем сильнее фронт. Рассказываем об экономике Украины вместе с Миловановым

Война рушит не только территорию нашей страны, но и экономику. Ситуация пока не критична, однако мы имеем изо всех сил, и возможностей помогать ситуации быть стабильной и не поддаваться панике.

Президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов рассказал о ситуации в стране и что нам нужно делать.

Бизнес

Тимофей Милованов рекомендует тем, кто работает на менеджерских и административных позициях, являются собственниками или руководителями бизнеса, подумать, как они могут переориентировать производство на военное время.

— Обратитесь в местную военную администрацию. Они могут вам предоставить что-нибудь для ваших нужд или посоветовать. Можете взять госзаказ, но вы должны работать.

Он посоветовал по максимуму хранить рабочие места.

Если не можете платить полные зарплаты — платите часть или фиксированные суммы.

Люди, которые будут продолжать работать, помогать экономике и не нуждаться в помощи от государства.

Что должны делать люди

Можно связаться со своей компанией и сказать, чем можешь заниматься. Присоединись к волонтерству, но не забывай, что на энтузиазме долго не продержишься.

Думай, как финансировать себя и финансировать других.

Аграрная ситуация в стране

Аграрная ситуация поделена на три части.

Там, где ведутся боевые действия, мы не можем работать с землей. Вторая часть земель – это та территория, где есть риск развертывания боевых действий и третья — где нет.

— На территориях, где есть риск развертывания боевых действий, государство и международные организации должны предоставить страхование и кредиты, чтобы бизнес не рисковал и не боялся, — говорит Милованов.

Украина производит больше, чем нужно. Так что той земли, которая сейчас находится в безопасности, достаточно, чтобы прокормить Украину.

Последствия будут у мирового рынка, ведь у нас есть 11% всей пшеницы на мировом рынке.

По курсу доллара Тимофей сказал, что Национальный банк Украины будет держать курс. Есть возможность, что она будет расти, но критической ситуации не будет.

Сейчас как никогда важно сохранить нашу экономику, тогда у нас будут силы и средства бороться с врагом. Раньше мы рассказывали, как поддержать экономику.