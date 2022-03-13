Працюють кав’ярні та спортзали: як українці захищають економічний тил

Експерти наголошують, щоб наша армія могла воювати, потрібно щоб працювала українська економіка. Як великі підприємства, так і малий бізнес повинні й надалі продовжувати свою роботу.

В Тернопільській області місцева влада звернулась до підприємців з проханням відкривати заклади. У кав’ярнях можна подавати комплексні обіди для вимушених переселенців, а в спортивних залах можна вчитися оборонятись від ворога.

Наприклад, на одному тернопільському підприємстві, де працює понад тисячу людей, зупиняли виробництво лише у перші два дні війни.

Нині відновили роботу, але з невеличкими корективами. Через комендантську годину підприємство працює лише в одну зміну, але зі збереженням рівня заробітної плати.

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Деякі ресторани теж відкриті. Так, наприклад, на кухні одного закладу готували від початку для переселенців та тероборони, а тепер намагаються приймати й звичайних відвідувачів.

Ресторатор з Тернополя Іван Парій говорить:

Важливо, щоб бізнес працював відкрито, а працівники отримували свою зарплатню. І, відповідно, перед цим потрібно сплатити усі податки у повному обсязі.

Працюють і спортивні зали, багато з яких стали прихистком для біженців. Вдень вони навіть намагаються приймати поодиноких відвідувачів, щоб зберегти робочі місця.

Що стосується магазинів, то вони взагалі не припиняли свою роботу.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як у Львові допомагають біженцям небайдужі місцеві жителі.