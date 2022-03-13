Работают кафе и спортзалы: как украинцы защищают экономический тыл

Эксперты подчеркивают, чтобы наша армия могла воевать, нужно, чтобы работала украинская экономика. Как крупные предприятия, так и малый бизнес должны и дальше продолжать свою работу.

В Тернопольской области местные власти обратились к предпринимателям с просьбой открывать заведения. В кафе можно подавать комплексные обеды для вынужденных переселенцев, а в спортивных залах можно учиться защищаться от врага.

Например, на одном тернопольском предприятии, где работают более тысячи человек, останавливали производство только в первые два дня войны.

В настоящее время возобновили работу, но с небольшими коррективами. Из-за комендантского часа предприятие работает только в одну смену, но с сохранением уровня заработной платы.

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Некоторые рестораны тоже открыты. Так, например, на кухне одного заведения готовили сначала для переселенцев и терробороны, а теперь пытаются принимать и обычных посетителей.

Ресторатор из Тернополя Иван Парий говорит:

Важно, чтобы бизнес работал открыто, а работники получали свою зарплату. И соответственно, перед этим нужно уплатить все налоги в полном объеме.

Работают и спортивные залы, многие из которых стали убежищем для беженцев. Днем они даже пытаются принимать редких посетителей, чтобы сохранить рабочие места.

Что касается магазинов, то они вообще не прекращали свою работу.

Напомним, раньше мы рассказывали, как во Львове помогают беженцам небезразличные местные жители.