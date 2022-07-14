В Украине создадут базу ДНК людей: почему это важно именно сейчас и как поможет во время войны

В Украине будет создан единый государственный реестр геномной информации граждан. За соответствующий законопроект проголосовала Верховная Рада.

Читай, что это значит, зачем нужна геномная база данных и кто будет подлежать обязательной регистрации своей ДНК-информации.

Зачем нужна государственная база ДНК

Заместитель министра внутренних дел Игорь Бондаренко рассказывает, что закон о государственной регистрации геномной информации человека важен для правоохранительной системы и сферы экспертно-криминалистической деятельности.

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Ведь анализ ДНК — едва ли не самый эффективный метод установления причастности личности к совершению преступления.

Поэтому такая база данных ускорит и упростит:

идентификацию лиц, совершивших уголовные правонарушения;

поиск пропавших без вести;

опознание трупов людей, их останков или частей тел;

идентификацию лиц, которые по состоянию здоровья, возрасту или психическим особенностям не могут самостоятельно предоставить информацию о себе.

Если лицо совершает насильственное преступление, например изнасилование, то после приговора суда или на этапе досудебного расследования у него отбирается образец ДНК и вносится в базу.

Если это лицо совершает повторное правонарушение и будет совпадение данных, это поможет ускорить раскрытие преступлений, — отметил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский в комментарии для Радио Свобода.

Кого будут вносить в геномный реестр

В базу ДНК обязательно будут вносить биологические образцы:

Лиц, которым сообщили о подозрении или осужденным за совершение тяжких преступлений против жизни, здоровья, воли, чести, достоинства, половой свободы других людей, а также собственности, общественной и национальной безопасности.

Изъятые при проведении следственных действий с места уголовного преступления и не идентифицированы.

Неопознанных трупов, останков и частей тела людей, дела о гибели которых расследуют.

Пропавших без вести лиц.

Также в реестр могут вносить геномную информацию родственников пропавших без вести и военнослужащих по их согласию. Биологический материал армейцев поможет идентифицировать их в случае гибели или пропажи без вести.

Зарегистрироваться можно будет и добровольно.

Почему это важно именно сейчас

Как объясняет Бондаренко, сейчас Экспертная служба МВД расследует военные преступления российских военных в Украине и проводит молекулярно-генетические исследования.

За время полномасштабного вторжения специалисты назначили более шести тысяч экспертиз по установлению лиц, из которых около 40% уже проведены.

Именно поэтому сейчас чрезвычайно актуально создание инструмента для накопления и систематизации данной информации, предоставление ей правового статуса для использования в качестве доказательной базы в процессе доказывания преступлений рашистов против Украины, — считает Бондаренко.

В настоящее время в базе уже насчитывается около 45 тысяч ДНК-профилей.

А как же чувствительные персональные данные?

В законе указано, что обработка геномной информации проводится с помощью АИПС (автоматизированной информационно-поисковой системы), что исключает возможность ее потери, повреждения, перекручивания и несанкционированного доступа к ней.

Это означает, что сама процедура внесения данных в реестр делает невозможным их подмену. А информация хранится в виде закодированных и обезличенных сведений о генетических признаках человека.

К базе ДНК будут иметь доступ:

руководители прокуратур и органов досудебного расследования;

прокуроры;

следователи;

дознаватели;

уполномоченные лица оперативных подразделений;

Интерпол в Украине;

некоторые органы иностранных стран;

физические лица, добровольно внесшие свои генетические признаки в базу данных. Они могут получить информацию исключительно по отношению к себе.

Сроки хранения информации варьируются в зависимости от конкретного случая. Например, геномная информация преступников будет храниться в базе до момента закрытия уголовного дела, освобождения лица от уголовной ответственности или в случае оправдания, но не более пяти лет с момента регистрации ДНК.

А вот информация о генетическом коде людей, добровольно согласившихся на внесение своих данных в реестр, будет храниться в течение срока, указанного в заявлении лица.

В настоящее время закон должен подписать президент Украины Владимир Зеленский. Закон вступит в силу через год со дня его опубликования, то есть в июле 2023 года.

Где еще есть такое в мире

Разработчики закона использовали опыт иностранных коллег, ведь по аналогичному принципу ведутся базы данных ДНК в США, Великобритании, Польше, Германии, Италии, Испании, Франции и т.д.

Европейский Совет еще в феврале 1992 года выпустил необязательную рекомендацию по использованию ДНК для расследования уголовных дел. Поэтому сейчас 22 страны ЕС имеют геномные базы.

В целом же в мире 70 стран регистрируют биологические данные своих граждан, причем самые большие базы существуют в Китае, США и Великобритании.

Использование базы ДНК также поможет расследовать сексуальные преступления россиян в Украине. Это позволит привлечь всех причастных к ответственности перед международным судом.

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