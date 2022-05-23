Наконец-то заговорил! Виктор Медведчук раскрыл детали схемы по закупке угля в ОРДЛО и удивил подробностями

Служба безопасности Украины продолжает выполнять работу максимально эффективно. СБУ сообщила, что задержанный ею Виктор Медведчук, которому выдвинуто подозрение в государственной измене и содействии терроризму, рассказал о схеме вывода из государственной собственности части магистрального нефтепродуктопровода Самара — Западное направление для дальнейшей прокачки через него дизельного топлива.

Описывая суть схемы, Медведчук заявил о роли в ней бывшего президента Петра Порошенко. Якобы тот обратился к Медведчуку с просьбой связаться с руководством РФ и обеспечил принятие необходимых решений во всех украинских инстанциях.

— Чтобы этот трубопровод стал частной собственностью, а по факту собственностью самого Порошенко, необходимо было выполнить ряд действий… Суды, прокуратура, Антимонопольный комитет, Фонд госимущества — все они принимали решения, конечно, необходимые для личных интересов президента Порошенко, — сообщил Медведчук.

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Таким образом, задержанный уверяет, что вопросами трубопровода он занимался по просьбе экс-президента. В итоге за год работы трубопровод заработал для его владельцев вдвое больше, чем было вложено в его выкуп — до $42 млн.

А после прекращения полномочий Порошенко прокачка дизеля через магистраль прекратилась.

Как выглядит схема прокачки топлива со слов Медведчука

Задержанный говорит, что к этой схеме была привлечена фактически вся верхушка государственного аппарата, начиная с президента и заканчивая министрами, правоохранителями и теми, кто непосредственно реализовывал эту схему.

Служба безопасности Украины продолжает определять детали сделки и всех ее участников.

Медведчук дал показания по схеме с закупкой угля в ОРДЛО: смотреть видео

Смотри также, как комментирует показания Медведчука член Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки; представитель президента в Конституционном Суде Федор Вениславский.

Напомним, ранее мы рассказывали подробнее о задержании Виктора Медведчука, которое произошло 12 апреля.