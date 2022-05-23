Україна

Нарешті заговорив! Віктор Медведчук розкрив деталі схеми з закупівлі вугілля в ОРДЛО та вразив подробицями

Богдана Макалюк, редакторка сайту 23 Травня 2022, 10:59
Медведчук розкрив схему закупівлі вугілля В ОРДЛО

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