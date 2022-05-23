Нарешті заговорив! Віктор Медведчук розкрив деталі схеми з закупівлі вугілля в ОРДЛО та вразив подробицями

Служба безпеки України продовжує виконувати свою роботу максимально ефективно. Нині СБУ повідомила, що затриманий нею Віктор Медведчук, якому висунуто підозру у державній зраді та сприянні тероризму, розповів про схему виведення з державної власності частини магістрального нафтопродуктопроводу Самара — Західний напрямок для подальшого прокачування через нього дизельного палива.

Описуючи суть схеми, Медведчук заявив про роль у ній колишнього президента Петра Порошенка. Нібито той звернувся до Медведчука з проханням сконтактувати з керівництвом РФ та забезпечив ухвалення необхідних рішень в усіх українських інстанціях.

— Щоб цей трубопровід став приватною власністю, а по факту — власністю самого Порошенка, необхідно було виконати низку дій… Суди, прокуратура, Антимонопольний комітет, Фонд держмайна — всі вони ухвалювали рішення, звісно, необхідні для особистих інтересів президента Порошенка, — повідомив Медведчук.

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Отже, затриманий запевняє, що питаннями трубопроводу він займався на прохання екс-президента. І, зрештою, за рік роботи трубопровід заробив для його власників удвічі більше, ніж було вкладено в його викуп — до $42 млн.

А після припинення повноважень Порошенка прокачування дизелю через магістраль припинилося.

Як виглядає схема прокачування пального зі слів Медведчука

Затриманий каже, що до цієї схеми залучили фактично всю верхівку державного апарату, починаючи з президента і закінчуючи міністрами, правоохоронцями й тими, хто безпосередньо реалізовував цю схему.

Служба безпеки України продовжує встановлювати деталі оборудки та всіх її учасників.

Медведчук дав свідчення щодо схеми з вугіллям ОРДЛО: дивитися відео

Дивись також, як коментує свідчення Медведчука член Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки; представник президента в Конституційному Суді Федір Веніславський.

Нагадуємо, що раніше ми розповідали детальніше про затримання Віктора Медведчука, яке відбулось 12 квітня.