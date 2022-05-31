Вместо праздничной линейки — расчистка завалов! Как в Харькове разбирают завалы разрушенной школы

Более сотни крупных завалов, образовавшихся в результате российских обстрелов, уже успели разобрать харьковские спасатели. И конца-края этой работе не видно.

Каждый день у бойцов ГСЧС на очереди несколько жилых домов, школ, больниц. Рассказываем, как заканчивается учебный год в одной из школ, которую оккупанты превратили в руину.

— Конструкции сложились друг на друга, их легко демонтировать. Мы очень рискуем при выполнении таких задач, поэтому стараемся друг друга подстраховывать, — говорит начальник электростанции аварийно-спасательного отряда спецназначения Игорь Осьмачко.

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Учебное заведение в Основянском районе Харькова оккупанты уничтожили в середине марта. Российские военные ударили по нему ракетой, взрыв произошел ночью.

Отец девочек, обучавшихся в этой школе, рассказывает, что класс его дочерей разрушен.

Родители пришли в школу, чтобы помочь убрать то, что уцелело. На момент полномасштабного российского вторжения в школе училось более 700 детей. В этом году учебный год в Харькове заканчивается 3 июня дистанционно.

Директор школы все же надеется, что дети пойдут осенью в школу. Говорит, уже даже есть достаточное количество детей, чтобы сформировать два первых класса. Обучение может проходить либо в две смены, либо смешано. Старшие классы — дистанционно, а младшие будут учиться в стенах того, что удастся отстроить.

Несмотря на сложную ситуацию, некоторые детские учебные заведения Украины начали работать. Ранее мы рассказывали, когда откроются детские сады в Киеве.