Україна

Замість святкової лінійки — прибирання руїн! Як у Харкові розбирають завали зруйнованої школи

Марія Малевська, регіональна журналістка програми Вікна-новини 31 Травня 2022, 12:30

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