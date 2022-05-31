Замість святкової лінійки — прибирання руїн! Як у Харкові розбирають завали зруйнованої школи

Понад сотню великих завалів, що утворилися внаслідок російських обстрілів, уже встигли розібрати харківські рятувальники. І кінця-краю цій роботі не видно.

Щодня бійці ДСНС мають на черзі кілька житлових будинків, шкіл, лікарень. Розповідаємо, як закінчується навчальний рік в одній з харківських шкіл, яку окупанти перетворили на руїну.

— Конструкції склалися одна на одну, їх складно демонтувати. Ми дуже ризикуємо при виконанні таких завдань, тому намагаємося один одного підстраховувати, — каже начальник електростанції аварійно-рятувального загону спецпризначення Ігор Осьмачко.

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Навчальний заклад в Основ’янському районі Харкова окупанти знищили у середині березня. Російські військові вдарили по ньому ракетою, вибух стався уночі.

Батько дівчат, що навчалися в цій школі, розповідає, що клас його дочок нині зруйнований.

Батьки зібралися до школи, щоб допомогти прибрати те, що вціліло. На момент повномасштабного російського вторгнення в школі навчалося понад 700 дітей. Цього року навчальний рік у Харкові закінчується 3 червня дистанційно.

Директорка школи має всі надії, що діти підуть восени до школи. Каже: вже навіть є достатня кількість дітей, щоб сформувати два перші класи. Навчання може проходити або у дві зміни, або змішано. Старші класи — дистанційно, а молодші вчитимуться у стінах того, що вдасться відбудувати.

Попри складну ситуацію деякі дитячі навчальні заклади України почали працювати. Раніше ми розповідали, коли відкриються дитячі садочки в Києві.