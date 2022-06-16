Гражданскими пополняют свой обменный фонд! Решетилова о реальном количестве пленных в России

Сейчас Украина слышит, увы, не только хорошие новости о продвижении ВСУ вглубь захваченной россиянами территории, но и вынуждена считать ужасные цифры погибших, раненых и пленных в результате этой войны.

На временно оккупированных территориях исчезают активисты. Этим вопросом сейчас занимаются украинские правозащитные организации, одна из которых — Медийная инициатива За права человека. Её координатор Ольга Решетилова рассказала, какие именно организации занимаются делами пленных украинцев и что делают с пленными российские оккупанты.

Украинские пленники: где они?

По словам Ольги, правозащитные организации имеют свой список с именами активных граждан Украины. Таким образом они могут отслеживать, кто и когда из активистов исчезает.

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На данный момент в таком списке более 200 имен: это активисты из уже освобожденных и ещё из оккупированных территорий.

— В список входят как те, кто был активистом длительное время, так и те, кто стали ими недавно, оказывая сопротивление российской оккупации.

Ольга Решетилова отмечает: это список только гражданских, которые пропали. Есть ещё раздельные списки с терробороновцами, воинами ВСУ и полиции.

— Мы уже установили 22 места содержания пленных военных и гражданских. Это не только на территории временной оккупации, но и на территории РФ.

Все эти места объединяет только одно: русские не разделяют гражданских и военных, подавая их в одном списке.

— Это делается для того, чтобы увеличить свой обменный фонд. Поэтому, когда мы слышим, что Россия содержит более 6 тысяч военнопленных — нужно понимать, что это не только военные, но и гражданские, — отмечает Ольга.

Решетилова говорит, что россияне даже переодевают гражданских после задержания в военную форму Вооруженных Сил Украины, таким образом выдавая их за военных.

— Мы видели сообщение, что задержанный человек обвиняется в том, что имел при себе оружие и был связан с ВСУ. Но мы имеем все опровержения этого факта и знаем, что это лицо даже не было в ТРО или других оборонных группировках.

Ситуация на временно оккупированных территориях

По словам Ольги Решетиловой, ужасная ситуация в Херсонской области: там российские военные жестоко расправляются с самоорганизованными терробороновцами.

По словам свидетелей, вышедших из этого ада, россияне пытают пленных, издеваются и унижают их.

Также известно о двух военных Херсонской ТРО, которых в последние недели нашли мертвыми. Речь идет о Денисе Миронове и Виталие Лапчуке.

Вся эта информация передается в правоохранительные органы. Также правозащитные организации и инициативы сотрудничают с юристами и адвокатами.

Истории украинцев из временно оккупированных территорий, которым удалось выбраться из плена, часто не вкладываются в голове: как в наше время возможно такое зверство?

Раньше мы рассказывали о попавших в плен волонтерах — истории их семей читай в нашем материале.

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