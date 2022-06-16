Цивільними поповнюють свій обмінний фонд! Решетилова про реальну кількість полонених у Росії

Нині Україна чує не лише гарні новини про просування ЗСУ захопленою росіянами територією, а й змушена рахувати жахливі цифри загиблих, поранених та полонених внаслідок цієї війни.

На тимчасово окупованих територіях зникають активісти. Цим питанням займаються українські правозахисні організації, одна з них — медійна ініціатива За права людини. Її координаторка Ольга Решетилова розповіла, які саме організації займаються справами полонених українців і що роблять з полоненими російські окупанти.

Українські полонені: де вони?

За словами Ольги, правозахисні організації мають власний список з іменами активних громадян України. Таким чином вони можуть відстежувати, хто та коли з активістів зникає.

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На цей момент у списку понад 200 імен — це активісти з уже звільнених та ще окупованих територій.

— До списку входять як і ті, що були активістами тривалий період, так і ті, що стали ними нещодавно, виявляючи спротив російській окупації.

Ольга Решетилова зазначає: це лише список цивільних, котрі зникли. Є ще окремо списки з тероборонівцями, воїнами ЗСУ та поліції.

— Ми уже встановили 22 місця утримання полонених військових та цивільних громадян. Це не лише території тимчасової окупації, а й на території РФ.

Всі ці місця об’єднує лиш одне: росіяни не розділяють цивільних та військових, подаючи їх в одному списку.

— Це робиться для того, аби просто збільшити свій обмінний фонд. Тож, коли ми чуємо, що Росія утримує понад 6 тисяч військовополонених — маємо розуміти, що це не лише військові, а й цивільні, – пояснює вона.

Решетилова каже, що росіяни навіть переодягають цивільних жителів після затримання у військову форму Збройних Сил України, таким чином видаючи їх за військових.

— Так, ми бачили повідомлення, що затримана людина звинувачується у тому, що мала при собі зброю та була пов’язана з ЗСУ, хоча ми маємо всі спростування цього факту і знаємо, що ця особа навіть не була у ТрО чи інших оборонних угрупуваннях.

Ситуація на тимчасово окупованих територіях

За словами Ольги Решетилової, жахлива ситуація на Херсонщині: там російські військові жорстоко розправляються з самоорганізованими тероборонівцями.

За словами свідків, які вийшли з того пекла, росіяни катують полонених, знущаються та принижують.

Відомо також про двох військових Херсонської ТрО, яких впродовж останніх тижнів знайшли мертвими. Мова йде про Дениса Миронова та Віталія Лапчука.

Вся ця інформація передається у відповідні правоохоронні органи. Також правозахисні організації та ініціативи співпрацюють з юристами та адвокатами.

Історії полонених українців на тимчасово окупованій території, які змогли опинитися на підконтрольній Україні території, часто не вкладаються у голові: як у наш час можливе таке звірство, яке чинять російські військові?

Раніше ми розповідали про волонтерів, які потрапили в полон — історії їхніх родин читай у нашому матеріалі.

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