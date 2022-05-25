Возможно ли второе наступление на Чернигов и Сумы? Маляр ответила на статью The Washington Post

Вторая активная фаза войны в Украине в самом разгаре. Российские оккупанты понимают, что им не удастся продвинуться вглубь страны. Поэтому они готовятся как можно дольше удерживать уже занятые ранее территории, в частности Херсонскую, Луганскую и Донецкую области.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказала в эфире телемарафона о попытках россиян установить военный и политический контроль над временно оккупированными областями.

Наша территория на востоке и на юге временно занята врагом. Он пытается там установить свой контроль, в частности, политический. Но у россиян не получается так, как в 2014 году, потому что наши граждане сопротивляются, — заявила заместитель министра обороны.

Украинцы не хотят переходить на рубли, работать на оккупантов и платить налоги в казну агрессора.

Привет! На связи Вікна С 24 февраля Вікна-новини работают днём и ночью, чтобы каждый читатель получал достоверные новости и советы, которые могут спасти жизнь, а также информацию для семьи, работы и безопасности. А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! Поддержать (Donate)

Возможно ли наступление на Сумскую и Черниговскую области

Маляр также прокомментировала статью издания The Washington Post о возможных рисках повторного наступления на Сумскую и Черниговскую области.

Сейчас активная фаза. Поэтому риски и ракетных ударов по всей территории Украины, и использования территории Белоруссии и Приднестровского района Молдовы, и увеличения эскалации — все эти риски есть, — отметила она.

Чиновница порекомендовала гражданам объективно оценивать информацию, опубликованную в СМИ, и обращать внимание на источники сообщений. Она также заверила, что Украина обменивается своими разведданными со странами-партнерами и контролирует ситуацию.

Ситуация в Донецкой области

По словам Маляр, россияне действительно пытаются оцепить украинские силы возле Северодонецка и взять наших военных в “тиски”.

Пока что враг превосходит нас по вооружению и количеству личного состава. Однако даже в таких условиях Вооруженные силы Украины успешно сопротивляются и не дают шансов продвигаться вглубь территории.

Цивилизованный мир все активнее поддерживает наше государство, и не только на словах. Читай, какое оружие Украина получает от западных партнеров, а чего все еще не хватает.