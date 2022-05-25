Чи можливий другий наступ на Чернігів та Суми? Маляр відповіла на статтю The Washington Post

Друга активна фаза війни в Україні в самому розпалі. Російські окупанти розуміють, що їм не вдасться просунутись вглиб країни. Тож вони готуються якнайдовше утримувати вже зайняті раніше території, зокрема Херсонську, Луганську та Донецьку області.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр розповіла в ефірі телемарафону про спроби росіян встановити військовий та політичний контроль над тимчасово окупованими областями.

Наша територія на сході та півдні тимчасово зайнята ворогом. Він намагається там встановити свій контроль, зокрема політичний. Але в росіян не виходить так, як у 2014 році, тому що наші громадяни чинять опір, — заявила заступниця міністра оборони.

Українці не хочуть переходити на рублі, працювати на окупантів та платити податки до скарбниці агресора.

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Чи можливий наступ на Сумську та Чернігівську області

Маляр також прокоментувала статтю видання The Washington Post про можливі ризики повторного наступу на Сумську та Чернігівську області.

Зараз активна фаза. Тому ризики й ракетних ударів по всій території України, і використання території Білорусії та Придністровського району Молдови, і збільшення ескалації — всі ці ризики є, — зазначила вона.

Посадовиця порекомендувала громадянам об’єктивно оцінювати інформацію, опубліковану в ЗМІ, та звертати увагу на джерела повідомлень. Вона також запевнила, що Україна обмінюється своїми розвідданими з країнами-партнерами та контролює ситуацію.

Ситуація на Донеччині

За словами Маляр, росіяни справді намагаються оточити українські сили біля Сєвєродонецька та взяти наших військових у “лещата”.

Поки що ворог переважає нас по озброєнню і кількості особового складу. Проте навіть у таких умовах Збройні сили України успішно чинять їм опір та не дають шансів просуватись углиб території.

Цивілізований світ усе активніше підтримує нашу державу, і не тільки на словах. Читай, яку зброю Україна отримує від західних партнерів і якої все ще не вистачає.