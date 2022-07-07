Украина

Краматорск подвергся сильному авиаракетному удару: что известно о взрывах в городе

Богдана Макалюк, редактор сайта 07 июля 2022, 17:30
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