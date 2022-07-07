Краматорск подвергся сильному авиаракетному удару: что известно о взрывах в городе

Российские военные продолжают совершать военные преступления против мирного населения. Сегодня, 7 июля, оккупанты нанесли авиаракетный удар по центру Краматорска Донецкой области. Об этом сообщил мэр города Александр Гончаренко.

Впоследствии глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что в результате ракетного удара погиб один человек, шесть — ранены.

По его словам, от удара пострадали шесть зданий, в том числе гостиница и жилая многоэтажка.

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— Это осознанная атака на гражданских. Российские военные не изменяют себе и продолжают “воевать” с безоружными людьми. Прошу всех: эвакуируйтесь!

Эвакуация — это временно, а сохранить жизнь нужно прямо сейчас! — написал Кириленко.

Оккупанты массированно обстреливают Харьков. За неделю в области погибли 30 человек. Ранее мы рассказывали о ситуации в Харькове.

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