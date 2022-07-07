Краматорськ зазнав сильного авіаракетного удару: що відомо про вибухи в місті

Російські військові продовжують скоювати воєнні злочини проти мирного населення. Сьогодні, 7 липня, окупанти завдали авіаракетного удару по центру Краматорська Донецької області. Про це повідомив мер міста Олександр Гончаренко.

Згодом голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що в результаті ракетного удару загинула одна людина, шестеро — поранені.

За його словами, від удару постраждали шість будівель, зокрема готель та житлова багатоповерхівка.

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— Це — усвідомлена атака на цивільних. Російські військові не зраджують собі й продовжують “воювати” з беззбройними людьми. Прошу всіх: евакуюйтесь!

Евакуація — це тимчасово, а зберегти життя треба просто зараз! — написав Кириленко.

Окупанти масовано обстрілюють Харків. За тиждень в області загинули 30 людей. Раніше ми розповідали про ситуацію у Харкові.

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