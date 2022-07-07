Україна

Краматорськ зазнав сильного авіаракетного удару: що відомо про вибухи в місті

Богдана Макалюк, редакторка сайту 07 Липня 2022, 17:30
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