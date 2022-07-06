Україна

Рашисти застосовують заборонені фосфорні снаряди на Донеччині — як відповідають наші бійці

Єгор Ромахло 06 Липня 2022, 17:00

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