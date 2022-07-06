Вони пройшли крізь пекло війни й готові повернутися туди знову. Бійці цього батальйону Закарпатської бригади тероборони після повномасштабного вторгнення Росії встигли побувати в найгарячіших точках фронту.

Від Тростянця та Охтирки на Сумщині й до Великої Комишувахи на Донбасі. Навіть попри втрати військові готові й далі боронити Україну. Бо ж точно знають: якщо ворога не зупинити там, на Сході та Півдні, він піде далі.

У селі Велика Комишуваха російські військові обстрілювали фосфорними снарядами пости українських військових. Далі застосовували тяжку артилерію та міномети.

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Військовослужбовець на позивний Вікінг каже, що це був перший раз, коли він почув, як вибухає міна. До повномасштабного вторгнення Вікінг, як і більшість його побратимів, не мав жодного військового досвіду.

Інший військовий на ім’я Руслан — майбутній священник, за це й отримав прізвисько Капелан. Каже: після 24 лютого вирішив змінити кадило на автомат.

Борються проти окупантів наші воїни з німецьким кулеметом MG 42. Україна отримала тисячі таких кулеметів у рамках постачання від західних союзників. Зброя хоч і стара, проте надійна. Радянські аналоги, кажуть бійці, в жодне порівняння не йдуть.

— Швидкість: 22-25 патронів секунду. Якщо ворог наступає, він не зможе голову підняти з трави, адже її може просто знести, — каже український військовий. Також наші бійці використовують американський великокаліберний кулемет Browning M2. Кажуть, що в обслуговуванні примхливий, але свою роботу виконує відмінно.

Новий командир батальйону на прізвисько Лис каже: головним завданням було дати військовим зрозуміти, що вони нова родина. Саме така злагоджена робота допомагає в боях.

Українським військовим в бою допомагає РСЗВ HIMARS. Раніше ми розповідали про характеристики HIMARS та як ЗСУ вже застосували її.

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