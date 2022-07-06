Рашисты применяют запрещенные фосфорные снаряды в Донецкой области — как отвечают наши бойцы

Они прошли через ад войны и готовы вернуться туда снова. Бойцы этого батальона Закарпатской бригады терробороны после полномасштабного вторжения России успели побывать в самых горячих точках фронта.

От Тростянца и Ахтырки в Сумской области и до Большой Камышевахи на Донбассе. Даже несмотря на потери, военные готовы и дальше защищать Украину. Ведь точно знают: если врага не остановить там, на Востоке и Юге, он пойдет дальше.

В селе Большая Камышеваха российские военные обстреливали фосфорными снарядами посты украинских военных. Далее применяли тяжелую артиллерию и минометы.

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Военнослужащий с позывным Викинг говорит, что это был первый раз, когда он услышал, как взрывается мина. До полномасштабного вторжения Викинг, как и большинство его товарищей, не имел никакого военного опыта.

Другой военный по имени Руслан — будущий священник, за это и получил прозвище Капеллан. Говорит: после 24 февраля решил сменить кадило на автомат.

Сражаются против оккупантов наши воины с немецким пулеметом MG 42. Украина получила тысячи таких пулеметов в рамках поставок от западных союзников. Оружие хоть и старое, но надежное. Советские аналоги, говорят бойцы, ни в какое сравнение не идут.

— Скорость: 22-25 патронов в секунду. Если враг наступает, он не сможет поднять голову с травы, ведь ее может просто снести, — говорит украинский военный. Также наши бойцы используют американский крупнокалиберный пулемет Browning M2. Говорят, что в обслуживании капризный, но свою работу выполняет отлично.

Новый командир батальона по прозвищу Лис говорит: главной задачей было дать военным понять, что они новая семья. Именно такая слаженная работа помогает в боях.

Украинским военным в бою помогает РСЗО HIMARS. Ранее мы рассказывали о характеристиках HIMARS и как ВСУ уже применили ее.

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