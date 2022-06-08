Накрыть Украину Железным куполом: рассказываем об израильской системе ПВО

Российские военные продолжают обстреливать Украину, а мы хотим уберечь наш дом от разрушений. Поэтому Украина хочет купить у Израиля систему противоракетной обороны Железный купол. Об этом сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на слова посла Украины Евгения Корнийчука на пресс-конференции.
Посол отметил, что система Железный купол — это не оружие, а инструмент, который спасает жизни мирного населения.
Посол отметил, что система Железный купол — это не оружие, а инструмент, который спасает жизни мирного населения.
— Я хочу, чтобы израильское правительство вышло из своей зоны комфорта и вернулось к реальности. Нам нужна военно-техническая поддержка, нам нужен Железный купол. Это позволит спасти наших мирных женщин и детей от обстрелов российских ракет.
Нам не нужны пожертвования, мы хотим его купить, — заявил посол Украины.
Нам не нужны пожертвования, мы хотим его купить, — заявил посол Украины.
Эта система противоракетной обороны установлена в Израиле. Она охраняет территорию страны, перехватывая и уничтожая ракеты малой и средней дальности.
Разработка — израильская, но Соединенные Штаты оказывают финансовую поддержку израильскому Железному куполу уже около десяти лет. США потратили $1,6 млрд на его производство и техническое обслуживание.
Железный купол представляет собой мобильную и всепогодную систему ПВО. Она способна замечать и уничтожать тактические неуправляемые ракеты и артиллерийские снаряды, выпущенные с расстояния от 4 до 70 км с траекторией, которая может угрожать населенным пунктам.
А в 2015 году купол получил возможность уничтожать маневровые БПЛА.
А в 2015 году купол получил возможность уничтожать маневровые БПЛА.
Железный купол — не оружие, ведь его основная задача — защита гражданского населения от баллистических и крылатых ракет, снарядов и других воздушных угроз.
Для этой системы ПВО была использована технология, ранее созданная для системы SPYDER фирмы Рафаэль. Также Железный купол может поражать самолеты на высоте до 10 км.
Графіка: Валентина Бойко
Каждая отдельная система Железного купола состоит из радара, контрольного центра и пускового модуля. Радар и контрольный центр распознают ракеты сразу после запуска и в считанные секунды вычисляют траекторию их полета, а также ориентировочное место приземления.
А пусковая установка состоит из трех-четырех модулей по 20 ракет каждая.
А пусковая установка состоит из трех-четырех модулей по 20 ракет каждая.
Иллюстративное фото
Ракета-перехватчик запускается только в том случае, если система рассчитала, что вражеский выстрел может попасть по густонаселенному району. Такие ракеты могут маневрировать в воздухе. Однако они не попадают во вражескую ракету, а взрываются рядом.
Ракета перехвата имеет радиус действия в 70 км. Также Железный купол может прикрывать сухопутные войска, совершающие маневры и корабли.
А вот стоимость установки немаленькая — от $50 млн за батарею. Каждый запуск ракеты-перехватчика стоит десятки тысяч долларов.
Ранее мы более подробно рассказывали, что такое система ПВО, как она работает и как распознать ее звук.