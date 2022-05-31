Жизнь под нескончаемой бомбежкой — репортаж из прифронтового Славянска

Донецкая и Луганская области сейчас самые горячие точки фронта. Снаряды прилетают от оккупантов и в Славянск. Для россиян это стратегическое направление, ведь это логистическая развязка на Бахмут и Краматорск.

Местные, которые на свой страх и риск все же остались здесь, уже привыкли жить под постоянными сиренами воздушной тревоги и звуками взрывов в окрестностях.

Из 100 тысяч населения в городе осталось около трети. Большинство — люди пожилого возраста, которым некуда ехать.

Местные врачи говорят, что участились визиты пациентов с сердечными заболеваниями.

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В хирургическое отделение славянской больницы свозят всех раненых гражданских из окрестных городков. Здесь им оказывают медицинскую помощь и отправляют в более безопасное место.

Власти постоянно призывают людей эвакуироваться и предоставляют для этого автобусы на Днепр и Ровно. Они выезжают каждый день от главной площади города в 10:00.

Огненное кольцо приближается к городу. Уже гибнут люди в Святогорске, Богородичном, Николаевке — это семь километров напрямую от города, — рассказывает глава городской военной администрации Вадим Лях.

Смотри также прямое включение из горячей точки от журналиста Фактов Константина Мельникова:

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