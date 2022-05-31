Україна

Життя під нескінченним бомбардуванням — репортаж з прифронтового Слов’янська

Костянтин Мельников, журналіст програми Факти ICTV 31 Травня 2022, 10:30

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