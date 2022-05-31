Життя під нескінченним бомбардуванням — репортаж з прифронтового Слов’янська

Донеччина та Луганщина зараз — найгарячіші точки фронту. Добряче прилітає від окупантів і в Слов’янськ. Він для росіян — стратегічний напрямок, адже це логістична розв’язка на Бахмут та Краматорськ.
Місцеві, які на свій страх та ризик усе ж тут залишились, уже звикли жити під постійними сиренами повітряної тривоги та звуками вибухів на околицях.
Зі 100 тисяч населення в місті залишилась приблизно третина. Більшість — люди літнього віку, які не мають, куди їхати.
Зі 100 тисяч населення в місті залишилась приблизно третина. Більшість — люди літнього віку, які не мають, куди їхати.
Місцеві лікарі кажуть, що почастішали візити пацієнтів із серцевими захворюваннями.
У хірургічне відділення слов’янської лікарні звозять усіх поранених цивільних з навколишніх містечок. Тут їм надають медичну допомогу та відправляють у більш безпечне місце.
Влада ж постійно закликає людей евакуйовуватись та надає для цього автобуси до Дніпра та Рівного. Вони виїжджають щодня з головної площі міста о 10:00.
Вогняне кільце наближається до міста. Уже люди гинуть у Святогірську, Богородичному, Миколаївці — це сім кілометрів напряму від міста, — розповідає голова міської військової адміністрації Вадим Лях.
Вогняне кільце наближається до міста. Уже люди гинуть у Святогірську, Богородичному, Миколаївці — це сім кілометрів напряму від міста, — розповідає голова міської військової адміністрації Вадим Лях.
Дивись пряме включення з передової від журналіста Фактів Костянтина Мельникова:
Військові експерти нині обговорюють, чи буде новий наступ на Київ. Керівник Київської міської військової адміністрації Микола Жирнов прокоментував цю ситуацію та панічні настрої серед українців.