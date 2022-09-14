“Можете меня застрелить!” ДБР нашли брошенного военного РФ, который с голода ел подсолнухи

Военные РФ в Харьковской области покинули своего собрата и убежали подальше от ВСУ. Российский военный вскоре был найден украинскими защитниками в заброшенной хижине.

При задержании россиянин не сопротивлялся — его положение было настолько плачевным, что в последние дни он питался подсолнухами с украинских полей, чтобы не умереть с голода.

Говорит: в армию пошел из-за денег, но повоевать не успел — в первый же день его службы украинские защитники выгнали россиян из Харьковской области.

Задержанный военный РФ будет передан в СБУ.

Это и неудивительно, что россияне стремительно убежали не в полном составе — украинские военные изрядно испугали военных РФ. А вот как происходило освобождение Харьковской области — читай в материале.

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