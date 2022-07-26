В Киеве позеленел Днепр — можно ли купаться в реке и что произошло

Киевляне спасаются от бешеной жары походами на пляжи Днепра. На днях люди начали замечать, что вода резко позеленела. Мы расскажем, в чем причина и можно ли купаться в реке.

В Киеве позеленела река Днепр

Из-за высокой температуры воздуха в Киеве позеленел Днепр. Такое происходит, когда активно размножаются сине-зеленые водоросли. Их количеству способствует и вода, которая каждое утро попадает в Днепр из Киевского водохранилища.

Несмотря на активное течение реки, вода у Труханового острова остается окрашенной. Это чревато вымиранием рыб, потому что уровень кислорода снижается.

Но киевлян напугать сложно, и некоторые из них продолжают активный отдых на реке, ставшей неестественного цвета.

Почему купаться в Днепре сейчас опасно

Глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан призвал киевлян не купаться в реке.

В Днепре сейчас можно подхватить бактерии группы кишечной палочки. Кроме того, в воде могут быть микроорганизмы, вызывающие разные заболевания, начиная от грибковых и заканчивая инфекционными.

Важно: ни в коем случае не глотай воду из Днепра, ведь там содержатся токсины водорослей! Это очень опасно для людей с аллергией.

Когда можно будет купаться в Днепре

Активная фаза цветения будет продолжаться около двух недель. На пляжах установили таблички с запрещением купания.

Киевляне опасаются пить воду из кранов, но пугаться не нужно. Все показатели в норме, контроль воды происходит каждый час.

Фото: t.me/now_kyiv

Ранее мы рассказывали, как проходят рейды на нарушителей комендантского часа в Киеве.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!