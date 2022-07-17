Украинцы пренебрегают комендантским часом — рейд в Киеве

Украинцы пренебрегают комендантским часом. Массово участились случаи нарушений.

Каждую ночь только в столице полицейские фиксируют до полусотни таких случаев.

На днях в Раде зарегистрировали законопроект, вводящий штрафы для нарушителей комендантского часа во время военного положения: от 510 до 850 гривен. В случае повторного нарушения, сумма вырастет до трех с половиной тысяч гривен.

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Пренебрежение комендантским часом может ударить не только по кошельку.

Не все понимают серьезность ситуации. Есть блокпосты, работает полиция. Не все адекватно реагируют на обращение, проверку, поверхностную проверку, на обнаружение фотографий, – рассказывает патрульный.

Похоже, люди не осознают всю серьезность ситуации. В ночное патрулирование вместе с копами поехали и наши журналисты.

Не пренебрегай собственной безопасностью и соблюдай правила комендантского часа. Мы должны беречь свою жизнь, чтобы победить в войне!

Ранее мы рассказывали, что делать, если не успеваешь домой до начала комендантского часа.