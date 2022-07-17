Україна

Українці нехтують комендантською годиною — рейд у Києві

Ксенія Павлишин, журналістка програми Вікна-новини 17 Липня 2022, 22:30

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