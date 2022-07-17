Українці нехтують комендантською годиною — рейд у Києві

Українці нехтують комендантською годиною. Масово почастішали випадки порушень.

Щоночі лише у столиці поліцейські фіксують до півсотні таких випадків.

Днями у Раді зареєстрували законопроект, який запроваджує штрафи для порушників комендантської години під час воєнного стану: від 510 до 850 гривень. У випадку повторного порушення, сума зросте до трьох з половиною тисяч гривень.

Зараз також дивляться

Нехтування комендантською годиною може вдарити не лише по гаманцю.

Не всі розуміють серйозність ситуації. Є блокпости, працює поліція. Не всі адекватно реагують на звернення, перевірку, поверхневу перевірку, на виявлення фотографій, – розповідає патрульний.

Здається, люди не усвідомлюють усю серйозність ситуації. У нічне патрулювання разом з копами поїхали й наші журналісти.

Не нехтуй власною безпекою та дотримуйся правил комендантської години. Ми маємо берегти своє життя, щоб перемогти у війні!

Раніше ми розповідали, що робити, якщо не встигаєш додому до початку комендантської години.