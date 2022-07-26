У Києві позеленіло Дніпро — чи можна купатися в річці та що сталось

Кияни рятуються від шаленої спеки відпочинком на пляжах Дніпра. Та днями люди почали помічати, що вода різко позеленішала. Ми розповімо, в чому причина та чи можна купатися в річці.
Через високу температуру повітря у Києві позеленіло Дніпро. Таке стається, коли активно розмножуються синьо-зелені водорості. Збільшенню їхньої кількості сприяє і вода, яка щоранку потрапляє в Дніпро з Київського водосховища.
Попри активну течію річки, вода біля Труханового острова залишається забарвленою. Це загрожує вимиранням риб, бо рівень кисню знижується.
Але киян налякати складно, і деякі з них продовжують активний відпочинок на річці, яка набула неприродного кольору.
Голова Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан закликав киян не купатися в річці.
У Дніпрі зараз можна підхопити бактерії групи кишкової палички. Крім того, у воді можуть бути мікроорганізми, які викликають різні захворювання, починаючи від грибкових і закінчуючи інфекційними.
У Дніпрі зараз можна підхопити бактерії групи кишкової палички. Крім того, у воді можуть бути мікроорганізми, які викликають різні захворювання, починаючи від грибкових і закінчуючи інфекційними.
Важливо: в жодному разі не ковтай воду з Дніпра, адже там містяться токсини водоростей! Це вкрай небезпечно для людей з алергією.
Активна фаза цвітіння триватиме близько двох тижнів. На пляжах встановили таблички із забороною купання.
Кияни побоюються пити воду з кранів, але лякатись не потрібно. Всі показники в нормі, контроль води відбувається щогодини.
Фото: t.me/now_kyiv
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