У Києві позеленіло Дніпро — чи можна купатися в річці та що сталось

Кияни рятуються від шаленої спеки відпочинком на пляжах Дніпра. Та днями люди почали помічати, що вода різко позеленішала. Ми розповімо, в чому причина та чи можна купатися в річці.

У Києві позеленіла річка Дніпро

Через високу температуру повітря у Києві позеленіло Дніпро. Таке стається, коли активно розмножуються синьо-зелені водорості. Збільшенню їхньої кількості сприяє і вода, яка щоранку потрапляє в Дніпро з Київського водосховища.

Попри активну течію річки, вода біля Труханового острова залишається забарвленою. Це загрожує вимиранням риб, бо рівень кисню знижується.

Але киян налякати складно, і деякі з них продовжують активний відпочинок на річці, яка набула неприродного кольору.

Чому купатися в Дніпрі зараз небезпечно

Голова Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан закликав киян не купатися в річці.

У Дніпрі зараз можна підхопити бактерії групи кишкової палички. Крім того, у воді можуть бути мікроорганізми, які викликають різні захворювання, починаючи від грибкових і закінчуючи інфекційними.

Важливо: в жодному разі не ковтай воду з Дніпра, адже там містяться токсини водоростей! Це вкрай небезпечно для людей з алергією.

Коли можна буде купатись у Дніпрі

Активна фаза цвітіння триватиме близько двох тижнів. На пляжах встановили таблички із забороною купання.

Кияни побоюються пити воду з кранів, але лякатись не потрібно. Всі показники в нормі, контроль води відбувається щогодини.

Фото: t.me/now_kyiv

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