Пока была на передовой, родной брат вывез ребенка в Россию — щемящая история воссоединения военной и дочери

По данным украинских властей, с начала вторжения РФ в Украину более 12 тысяч украинских детей были депортированы в Россию. Разыскать их родителям очень сложно.

Это история военной ВСУ, которой чудом удалось вернуть дочь из РФ. Оксана Лебеденко и ее дочь Ева наконец-то снова вместе. Прошел почти год, когда они последний раз обнимались.

Журналисты издания DW встретились с Оксаной в Полтаве, куда женщина переехала после того, как ее дом на Востоке Украины был разрушен российскими ракетами.

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Как военная вернула свою дочь из России

Оксана — военный медик в ВСУ, а ее брат — сепаратист. Пока женщина была на передовой, он вывез свою семью и дочь медика в Россию.

В начале войны вдова оставила Еву с родителями, где, как она думала, дочь была в безопасности. Однако связь с семьей оборвалась, когда женщина получила ранение в голову в сентябре в Бахмуте.

В момент ранения сгорели все мои документы, телефон. Я не могла быстро связаться со своей семьей.

Когда я все-таки нашла возможность позвонить маме, то узнала, что моего ребенка на тот момент мой родной брат вывез на территорию РФ, — делится Оксана.

Она до сих пор проходит реабилитацию. Чтобы вернуть Еву, понадобилось четыре месяца. Женщина сразу написала заявление в полицию, потому что поняла, что добровольно брат ребенка не вернет.

В Украине похищениями и депортациями занимается бюро уполномоченного Верховной Рады по правам человека. Туда Оксана и обратилась.

А волонтеры ОО Save Ukraine помогли в сложной процедуре возвращения Евы домой, в частности, с документами и логистикой.

Теперь мама и дочь пытаются как можно больше времени проводить вместе и просто говорить обо всем на свете.

Недавно благодаря волонтерам благотворительной организации Save Ukraine Украина вернула 20 детей, незаконно вывезенных в Россию. Читай подробнее о рискованной операции спасения.

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