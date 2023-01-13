Поки була на передовій, рідний брат вивіз дитину в Росію — щемлива історія возз’єднання військової та доньки

За даними української влади, від початку вторгнення РФ в Україну понад 12 тисяч українських дітей депортували в Росію. Розшукати їх батькам украй складно.

Це історія військової ЗСУ, якій дивом вдалося повернути доньку з РФ. Оксана Лебеденко та її донька Єва нарешті знову разом. Минув майже рік, відколи вони востаннє обіймались.

Журналісти видання DW зустрілись з Оксаною в Полтаві, куди жінка переїхала після того, як її будинок на Сході України було зруйновано російськими ракетами.

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Оксана — військовий медик у ЗСУ, а її брат — сепаратист. Поки жінка була на передовій, він вивіз свою сім’ю та доньку медикині в Росію.

На початку війни вдова залишила Єву з батьками, де, як вона думала, донька була в безпеці. Однак зв’язок з родиною обірвався, коли жінка отримала поранення в голову у вересні в Бахмуті.

У момент поранення згоріли всі мої документи, телефон. Я не могла швидко зв’язатись зі своєю сім’єю.

Коли я все-таки знайшла можливість подзвонити мамі, то дізналась, що мою дитину на той момент мій рідний брат вивіз на територію РФ, — ділиться Оксана.

Вона й досі проходить реабілітацію. Щоб повернути Єву, знадобилось чотири місяці. Жінка одразу написала заяву в поліцію, тому що зрозуміла, що добровільно брат дитину не поверне.

В Україні викраденнями та депортаціями займається бюро уповноваженого Верховної Ради з прав людини. Туди Оксана і звернулась.

А волонтери ГО Save Ukraine допомогли у складній процедурі повернення Єви додому, зокрема з документами та логістикою.

Тепер мама та донька намагаються якомога більше часу проводити разом та просто розмовляти про все на світі.

Нещодавно завдяки волонтерам благодійної організації Save Ukraine Україна повернула 20 дітей, яких незаконно вивезли до Росії. Читай детальніше про ризиковану операцію порятунку.

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