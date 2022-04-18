Алексей Данилов о том, почему рано говорить о победе и что планирует РФ на Донбассе

Генштаб ВСУ сообщил, что наступательная операция в Донбассе и Слобожанщине уже началась.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов рассказал, каковы планы РФ касательно востока Украины, почему пока рано говорить о победе в войне и что означает смена российского военного руководства.

Наступление на Донбасс

Сегодня почти по всей линии фронта в Донецкой, Луганской и Харьковской областях оккупанты предпринимали попытки прорвать нашу оборону. Однако украинские военные держатся уверенно и не отступают.

Привет! На связи Вікна С 24 февраля Вікна-новини работают днём и ночью, чтобы каждый читатель получал достоверные новости и советы, которые могут спасти жизнь, а также информацию для семьи, работы и безопасности. А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! Поддержать (Donate)

Российское командование ставит военным большие цели к Пасхе (по давней традиции приурочения побед к определенным датам). Хотя уже совсем другой вопрос, какое отношение имеют россияне к церкви, если они уничтожают ее физически одна за другой.

Оккупанты хотят захватить Донецкую и Луганскую области полностью к Пасхе и таким образом угодить собственному фюреру. Однако вряд ли им это удастся.

Враг уже начал ломать свои зубы. Но успокаивать наше население еще рано, поскольку война еще не закончена, это долгий и трудный путь.

Самая неправильная вещь – считать, что мы уже победители. Война продолжается, и она будет сложной.

Путин не отказывается от своих намерений уничтожить нас как государство и наше высшее политическое руководство. Те задачи, которые он наметил 22-24 февраля, когда Россия начала полномасштабное вторжение, остались неизменны.

То, как мы выгнали их из Киевской, Житомирской, Черниговской и Сумской областей, стало только началом.

Успокоиться можно будет, когда одержим окончательную победу. Сейчас успокаиваться и расслабляться рано, говорит Данилов.

Кроме того, тем людям, у которых есть возможность выехать с территорий, где проходят активные бои, нужно обязательно это сделать. Но мы должны понимать, что война идет по всей территории Украины и сегодняшний удар по Львову тому подтверждение.

О назначении нового командующего русскими войсками

В России назначили нового военного командующего, который должен решить трудности со связью в войсках оккупантов.

Однако самая большая проблема российской армии в том, что там не жалеют собственных солдат.

Для них армия – это пушечное мясо.

Но наши военные будут стоять крепко, несмотря ни на что.

Читай также: решится ли Путин применить ядерное оружие, и какой предохранитель могут использовать иностранные государства против России.