Олексій Данілов про те, чому зарано говорити про перемогу і що планує РФ на Донбасі

Генштаб ЗСУ повідомив, що наступальна операція на Донбасі та на Слобожанщині вже розпочалася.

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов розповів, які плани РФ щодо сходу України, чому поки зарано говорити про перемогу у війні та що означає зміна російського військового керівництва.

Наступ на Донбас

Сьогодні майже по всій лінії фронту в Донецькій, Луганській та Харківській областях окупанти робили спроби прорвати нашу оборону. Проте наші військові тримаються та не здають своїх територій.

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Російське командування ставить собі великі цілі до Великодня (за давньою традицією приурочення перемог до певних дат). Хоча вже зовсім інше питання, яке відношення мають росіяни до церкви, якщо вони її знищують фізично одна за одною.

Окупанти прагнуть захопити Донецьку та Луганську області повністю за тиждень і в такий спосіб догодити власному фюреру, та навряд чи їх спіткає вдача. Ворог вже почав ламати та кришити свої зуби. Однак заспокоювати українців ще зарано, адже війна не скінчилася. Це довгий і тривалий шлях.

Найбільш хибна річ — вважати, що ми вже є переможцями. Проте війна триває і вона буде складною.

Путін не відмовляється від своїх намірів знищити нас як державу та наше вище політичне керівництво. Ті завдання, які він накреслив 22-24 лютого, коли Росія почала повномасштабний наступ, не зазнали жодних змін.

Те, як ми вигнали їх з Київської, Житомирської, Чернігівської та Сумської областей, стало лише початком.

Заспокоїтися можна буде, коли здобудемо остаточну перемогу. Зараз заспокоюватись та розслаблятись рано, каже Данілов.

Окрім того, тим людям, які мають можливість виїхати з територій, де відбуваються активні бойові дії, потрібно обов’язково це зробити. Та ми маємо розуміти, що війна йде по всій території України й сьогоднішній удар по Львову тому підтвердження.

Про призначення нового командувача російських військ

У Росії призначили нового військового керманича. Він мав би вирішити труднощі зі зв’язком у військах окупантів.

Але найбільша проблема російської армії в тому, що там не жаліють власних військових.

Для них армія — це гарматне м’ясо.

А наші військові попри все стоятимуть міцно.

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