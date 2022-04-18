Зізнаються у вбивстві сестри бійця з Азову: нові перехоплені розмови окупантів

Ми сміємося з телефонних розмов російських військових, коли вони зізнаються, що немає зброї чи крадуть речі тощо. Проте інколи те, що ми чуємо, приводить нас в шок і викликає невимовну лють.
У нових перехоплених розмовах від СБУ, окупанти зізнаються, що розстрілюють усіх без розбору, зокрема жінок.
Окупант: — Підійшов туди, там лежить жінка якась. Голова – прострелена. Лежить і сіпається. Я кажу: “Що це таке?”. А вони кажуть, що у неї брат в Азові.
Вона ще лежить сіпається. Покликали ще раз, він (російський кат – ред.) ще раз вистрілив. Вона знову смикається, він ще раз вистрілив, каже: “Все, їй кінець”.
Вона ще лежить сіпається. Покликали ще раз, він (російський кат – ред.) ще раз вистрілив. Вона знову смикається, він ще раз вистрілив, каже: “Все, їй кінець”.
Російські військові дуже жорстокі, проте їхні ж “воїни” викликають у побратимів сміх. Російські військові самі визнають: для війни в Україні відбирають “адін сброд”.
Окупант: — Як сказав полковник, десять днів тому зібрали “увесь збрід”, з усього Ростову. Там наркомани, діди та хвойди. Усе в чоловічій подобі.
Російські військові продовжують чинити звірства на нашій Землі. Харків знаходиться під постійними обстрілами, у місті численні пожежі та руйнування. Від рук окупантів продовжують гинути мирні люди.