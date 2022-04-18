Україна

Зізнаються у вбивстві сестри бійця з Азову: нові перехоплені розмови окупантів

Костянтин Мельников, журналіст програми Факти ICTV 18 Квітня 2022, 22:30

Більше відео
0:08:52
звернення Зеленського 11 квітня
Російські війська розпочали битву за Донбас — нове звернення Зеленського
0:03:47
Ситуація на ЧАЕС
Розграбовані приміщення та окопи у Рудому лісі — як територія ЧАЕС виглядає після окупації
0:03:31
Медики-переселенці
Врятувалися, щоб рятувати інших: як медики-переселенці продовжують працювати в західних областях
0:03:50
Унівеситет ім. Каразіна у Харкові після обстрілів росіянами
Навчання під час воєнного стану: куди евакуювалися університети та як пройде вступна кампанія 2022
Дивитись більше

Останні відео
0:08:52
звернення Зеленського 11 квітня

Російські війська розпочали битву за Донбас — нове звернення Зеленського
0:03:47
Ситуація на ЧАЕС
Розграбовані приміщення та окопи у Рудому лісі — як територія ЧАЕС виглядає після окупації
0:02:10
Нові перехоплені розмови окупантів від СБУ 18.04
Зізнаються у вбивстві сестри бійця з Азову: нові перехоплені розмови окупантів
0:06:01
Як допомогти онкохворим дітям під час війни
У них теж війна — за життя! Які труднощі переживають онкохворі діти та як їм допомогти
0:08:12
Ядерна зброя
Країни можуть завдати превентивного удару по РФ. Чи наважиться Путін застосувати ядерну зброю
0:03:31
Медики-переселенці
Врятувалися, щоб рятувати інших: як медики-переселенці продовжують працювати в західних областях
0:03:50
Унівеситет ім. Каразіна у Харкові після обстрілів росіянами
Навчання під час воєнного стану: куди евакуювалися університети та як пройде вступна кампанія 2022
0:02:26
Ракетні удари по Львову
Є тяжкі, в реанімації: наслідки ракетного удару по Львову
0:02:51
Зізнаються у вбивстві сестри бійця з Азову: нові перехоплені розмови окупантів
Шостий день без води: яка ситуація у Миколаєві 18 квітня
0:03:21
Гуманітарний хаб для маріупольців у Дніпрі
Боротьба іде за виживання: у Дніпрі маріупольці організували хаб допомоги землякам
Більше відео
Ситуація на ЧАЕС
Читати далі
Розграбовані приміщення та окопи у Рудому лісі — як територія ЧАЕС виглядає після окупації
Як допомогти онкохворим дітям під час війни
Читати далі
У них теж війна — за життя! Які труднощі переживають онкохворі діти та як їм допомогти

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь