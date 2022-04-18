Сознаются в убийстве сестры бойца Азова: новые перехваченные разговоры оккупантов

Мы смеемся над телефонными разговорами российских военных, когда они признаются, что остались без оружия или хвастаются награбленным. Но иногда то, что мы слышим, приводит в шок и вызывает невероятную ярость.

В новых перехваченных разговорах от СБУ оккупанты признаются, что расстреливают всех без разбора, в том числе женщин.

Оккупант: — Подошел туда, там лежит женщина. Голова — прострелена. Лежит и дёргается, я говорю: “Что это такое?”. А они говорят, что у нее брат в Азове.

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Она еще лежит, дёргается…Позвали, он (российский военный — ред.) снова выстрелил. Она еще дёргается, он еще раз выстрелил и говорит: “Все, ей конец”.

Российские военные очень жестокие, однако порой “воины” вызывают смех даже у собственных собратьев. О тех, кем россияне пополняют армию “освободителей” они же сами гордо говорят “один сброд”.

Оккупант: — Как сказал полковник, десять дней назад собрали “весь сброд” со всего Ростова. Там наркоманы, деды и проститутки. В мужском виде все.

Российские военные продолжают совершать зверства на нашей Земле. Харьков находится под постоянными обстрелами, в городе многочисленные пожары и разрушения. От рук оккупантов продолжают погибать мирные люди.