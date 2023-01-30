У них словно амнезия, каждый день на нас прут. Защитник из Бахмута о своем ранении и ситуации на фронте

С февраля днепровские больницы были вынуждены переформатироваться во второй раз. Ежедневно когда-то гражданские, а ныне фактически военные медики проводят сверхсложные хирургические вмешательства, стабилизируют раненых и отправляют на дальнейшую реабилитацию.

Травмированных военных сейчас стало больше, поэтому в операционных врачи проводят по десять часов подряд. К сожалению, из-за сложных поражений увеличилось и количество ампутаций.

Но 27-летнему защитнику Владиславу это пока не грозит. Мужчина с начала полномасштабной войны присоединился вместе с отцом к рядам ВСУ.

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И вот недавно защитник попал под минометный обстрел. Так россияне пытались определить позиции расположения наших защитников. Вражеская мина разорвалась рядом с мужчиной.

В пункт эвакуации вместе с собратом шел полтора часа. Дальше были полевой госпиталь и больница в Днепре.

Боец утверждает, что украинских защитников не останавливает ни количественное преимущество врага, ни его многочисленное вооружение.

Мы в них стреляем, а на следующий день уже другие ползут. На следующий день у них как амнезия и история повторяется снова.

Жестокие бои под Бахмутом идут круглосуточно. Как только наступает рассвет, оккупанты открывают мощный артиллерийский огонь. Вместо этого ВСУ дают достойный отпор.

Там уже перед нашими позициями — ковер из замороженных оккупантов лежит. Они (российские оккупанты, — ред.) просто своих переступают и дальше идут.

Несмотря на сложные ранения, украинские защитники чрезвычайно мотивированы. Ради независимости своей страны и жизни родных готовы возвращаться на фронт.

Ранее военнослужащий пятого отдельного штурмового полка ВСУ Юрий Сиротюк рассказал о ситуации в Бахмуте и прокомментировал интенсивность боев.

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