У них наче амнезія, щодня на нас пруть. Захисник Бахмута про своє поранення та ситуацію на фронті

З лютого дніпровські лікарні були вимушені переформатуватися вдруге. Щоденно колись цивільні, а нині фактично військові медики проводять надскладні хірургічні втручання, стабілізують поранених і відправляють на подальшу реабілітацію.

Травмованих військових нині побільшало, тому в операційних лікарі проводять по десять годин поспіль. На жаль, через складні ураження збільшилась і кількість ампутацій.

Та 27-річному захиснику Владиславу це наразі не загрожує. Чоловік від початку повномасштабної війни долучився разом із батьком до лав ЗСУ.

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І ось нещодавно захисник потрапив під мінометний обстріл. Так росіяни намагались визначити позиції розташування наших захисників. Ворожа міна розірвалась поряд із чоловіком.

До пункту евакуації разом із побратимом ішов півтори години. Далі були польовий шпиталь і лікарня у Дніпрі.

Боєць твердить, що українських захисників не зупиняє ані кількісна перевага ворога, ані його численне озброєння.

Ми в них стріляємо, а на наступний день вже інші повзуть. На наступний день у них наче амнезія й історія повторюється знову.

Запеклі бої під Бахмутом точаться цілодобово. Щойно настає світанок, окупанти відкривають потужний артилерійський вогонь. Натомість ЗСУ дають гідну відсіч.

Там вже перед нашими позиціями — килим із заморожених окупантів лежить. Вони (російські окупанти, — ред.) просто своїх переступають і далі йдуть.

Попри складні поранення, українські захисники надзвичайно вмотивовані. Заради незалежності своєї країни та життя найрідніших готові повертатися на фронт.

Також раніше військовослужбовець п’ятого окремого штурмового полку ЗСУ Юрій Сиротюк розповів про ситуацію в Бахмуті та прокоментував інтенсивність боїв.

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