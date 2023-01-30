Люди

У них наче амнезія, щодня на нас пруть. Захисник Бахмута про своє поранення та ситуацію на фронті

Христина Венгеляускайте 30 Січня 2023, 23:00

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