Мільйони сімей були змушені розлучитися та відчути біль втрати — Артем Пивоваров переспівав українську народну пісню Ой на горі

Український виконавець Артем Пивоваров представив своє бачення української народної пісні Ой на горі. Це відбулось у межах культурного проекту Твої вірші, мої ноти.

Артем Пивоваров — Ой на горі

Співак вирішив додати народній пісні світла та надії, адже її оригінал сповнений журби. Артем каже, що вирішив цього разу взяти текст, автором якого є саме народ.

Трансформувати пісню вирішив, щоб послати людям меседж: українці мають бути сильними та єдиними.

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Дійсність, у якій мільйони сімей були змушені розлучитися та відчути біль втрати. У цей час кожен з нас проходить “трансформацію”.

Артем вірить, що Україна стала однією родиною за час повномасштабної війни, та певен — ми боротимемось до перемоги, де на нас чекає світле майбутнє.

І зараз поняття сім’ї стало обширнішим. Бо це ті люди, які мають спільні цінності і мрії, а також ті, хто об’єднується заради досягнення мети.

Дивись кліп Артема Пивоварова

Хто такий Артем Пивоваров

Артем Пивоваров — український співак жанру нью-вейв поп і саунд-продюсер. Походить із Вовчанська Харківської області.

Артем має сім премій Top Hit Music Awards, а також премію YUNA. Ти можеш упізнати його за хітами Думи разом з Надією Дорофєєвою, Дежавю чи Рандеву.

Кар’єру співака розпочав у 2012 році, проте музичної освіти не має. Випустив шість альбомів. Окрім музики, захоплюється медитацією, а також східними єдиноборствами.

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