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Як вибрати електросамокат для міста та поїздок

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 20 Березня 2026, 15:45 3 хв.
Фото до: Як вибрати електросамокат на різні випадки життя: поради

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