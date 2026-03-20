Як вибрати електросамокат для міста та поїздок

Електросамокат став популярним міським транспортом — зручним для коротких поїздок та простим у зберіганні. Розібратися в них без розуміння характеристик непросто. За потужністю, типом коліс та запасом ходу електросамокати поділяються на кілька категорій — саме ці параметри визначають сферу застосування. Знання ключових характеристик допомагає не переплатити та підібрати відповідну модель з першого разу.

Потужність, акумулятор та запас ходу

Потужність двигуна визначає, з якими поверхнями та підйомами впорається самокат. Для прямого міського асфальту достатньо 250-350 Вт. Потужний двомоторний електросамокат від 1000 Вт підкорює круті підйоми та розганяється до 40-50 км/год. Дальність поїздки залежить від ємності акумулятора та ваги користувача. Кращий електросамокат для дорослих вагою 120 кг повинен мати посилену раму та достатню тягу двигуна. Швидка зарядка скорочує простий до 2-3 годин.

Якість батареї впливає на ресурс всього пристрою. Літій-іонні акумулятори служать 500-800 циклів заряджання. Тримають транспорт взимку краще за кімнатної температури — мороз знижує ємність батареї. Оптимальний рівень заряду для зимового зберігання — 50-60%.

Типи електросамокатів та критерії вибору

Легкий складний електросамокат для дівчинки або підлітка важить до 12 кг і поміщається у ліфт чи багажник. Моделі з надувними колесами та амортизаторами забезпечують більш плавний хід нерівними дорогами. Така конструкція особливо актуальна для міст із поганим покриттям.

Ремонт електросамокатів та заміна акумулятора — актуальні питання через 2–3 роки активного використання. Найкраще вибирати моделі, для яких є доступні запчастини. Технічне обслуговування нескладних варіантів можна проводити самостійно. Декілька параметрів допоможуть зробити правильний вибір:

потужність — 250-350 Вт для міста, від 1000 Вт для підйомів та бездоріжжя;

запас ходу від 25 км для коротких поїздок, від 50 км для далеких маршрутів;

колеса надувні для комфорту, литі для надійності;

вантажопідйомність — важлива для користувачів вагою понад 100 кг;

складний механізм — необхідний тим, хто бере самокат у громадський транспорт.

Після придбання важливо перевірити гальма до першої поїздки. Регулярне чищення та мастило складних механізмів продовжать термін служби.

Перед покупкою слід визначити основні умови експлуатації — маршрути, навантаження та спосіб зберігання. На платформі COMFY представлені електросамокати для міста, активного відпочинку та щоденних маршрутів — тут легко підібрати модель під зріст, вагу та конкретні завдання.

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