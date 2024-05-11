А обійти правило можна? Чому Україна не може голосувати на Євробаченні-2024 за свою країну

Поки тривають виступи фіналістів пісенного конкурсу, глядачі можуть підтримати саме тих конкурсантів, які їм найбільше сподобались. Та чимало українців воліли б віддати свій голос саме своїх представниць. Адже alyona alyona та Jerry Heil виступили цьогоріч просто фантастично. Тому і з’явилось питання, чому Україна не голосує на Євробаченні-2024 за українських представниць.

Попри успішний виступ наших співачок, які також після виконання конкурсної пісні закликали світ підтримати нашу державу у боротьбі за свободу, правила Євробачення досить суворі. Тому Вікна пояснюють, у чому ж річ.

Чому Україна не голосує на Євробаченні-2024

Правила Євробачення вже чимало років незмінні саме в одному — голосувати за представників своєї країни не можна.

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Причин може бути чимало. Насамперед проблемою може стати саме підрахунок голосів. Адже їх від глядачів рахують саме кожна країна окремо й в історії конкурсу ще не було випадків, коли якась держава віддавала саме своїм представникам певну кількість балів.

Крім того, така практика буде фактично неефективною, оскільки таким чином будь-яка країна зможе віддати саме своєму представнику найвищу оцінку — 12 балів. І зрештою це їй нічим не допоможе, оскільки знову зрівняє усіх у шансах на перемогу.

А якщо спробувати обійти правило, існує можливість, що представників можуть дискваліфікувати.

Та разом із тим, голосувати за Україну можуть глядачі з інших країн, зокрема й українці, які мають там номери іноземних операторів мобільного зв’язку.

Як проголосувати за Україну у фіналі Євробачення-2024 з-за кордону

Та проголосувати за Україну таки можна, але з-за кордону. Щоб підтримати українських представниць, потрібно відправити SMS з текстом 2 на визначений для кожної країни номер.

Також проголосувати можна за допомогою застосунку Eurovision Song Contest для Android або iOS.

Хочеш підтримати ще когось із конкурсантів? Тоді читай, скільки коштує проголосувати на Євробаченні-2024 в Україні та що потрібно знати.

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