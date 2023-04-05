Чи можна на Пасху йти на кладовище і чому цього краще не робити: пояснює священник

В багатьох українських містах невід’ємною частиною Великоднього дня є похід на кладовище. Люди родинами після освячення пасхальних кошиків вирушають на цвинтар.

Там вони згадують близьких, яким не судилося відсвяткувати Воскресіння Хреста. Однак чи можна на Пасху йти на кладовище — читай в матеріалі.

Чому люди ходять на кладовище у Великдень

Крім того, що на цвинтарі згадують загиблих рідних, біля пам’ятників ставлять освячену вранці їжу, солодощі тощо.

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У селах родини планують похід на певну могилу, беруть із собою багато їжі та обідають біля пам’ятників освяченими продуктами. Крім цього, у деяких містах і селах священники можуть приходити на кладовище та читають спеціальну пасхальну молитву.

Чому на Великдень не можна ходити на кладовище: пояснює священник

Священник Української Православної Церкви Григорій Трухан зазначає, що церква не схвалює відвідувань кладовища на Великдень. Це пояснюється тим, що Воскресіння Христове — це радісне свято, яке спрямоване на звільнення від смутку й скорботи.

Воно символізує перемогу над смертю. Ходити на кладовище не можна не тільки у день Воскресіння Господнього, а й весь наступний тиждень. Адже він вважається святковим.

Тому відвідувати кладовища та поминати покійних у цей період не бажано, хоч це і не вважається великим гріхом.

Якщо ж, все ж таки, є бажання відвідати кладовище у це велике свято, то не варто сумувати й плакати. Адже це день, коли варто радіти та веселитися. Що зовсім недоречно на території для поховання померлих.

Що ще не можна робити на Великдень: основні заборони

Крім відвідування кладовища, у святковий день існують й інші заборони, ігноруючи які ви можете розгнівати Бога. На Христову неділю забороняється:

занадто довго спати та лінуватися;

лихословити, лаятися, пліткувати;

працювати та займатися домашніми справами;

працювати на городі;

виносити сміття після заходу сонця;

підстригати або фарбувати волосся;

вінчатися та виходити заміж.

А коли святкуватимуть Великдень християни східного обряду та в чому різниця між двома календарями — ми пояснювали в іншому матеріалі.

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