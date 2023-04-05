Свята

Чи можна на Пасху йти на кладовище і чому цього краще не робити: пояснює священник

Анна Голішевська, редакторка сайту 05 Квітня 2023, 21:15
Кладовище
Фото: Unsplash

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