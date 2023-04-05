Чи можна на Пасху йти на кладовище і чому цього краще не робити: пояснює священник

В багатьох українських містах невід’ємною частиною Великоднього дня є похід на кладовище. Люди родинами після освячення пасхальних кошиків вирушають на цвинтар.
Там вони згадують близьких, яким не судилося відсвяткувати Воскресіння Хреста. Однак чи можна на Пасху йти на кладовище — читай в матеріалі.
Крім того, що на цвинтарі згадують загиблих рідних, біля пам’ятників ставлять освячену вранці їжу, солодощі тощо.
У селах родини планують похід на певну могилу, беруть із собою багато їжі та обідають біля пам’ятників освяченими продуктами. Крім цього, у деяких містах і селах священники можуть приходити на кладовище та читають спеціальну пасхальну молитву.
Священник Української Православної Церкви Григорій Трухан зазначає, що церква не схвалює відвідувань кладовища на Великдень. Це пояснюється тим, що Воскресіння Христове — це радісне свято, яке спрямоване на звільнення від смутку й скорботи.
Воно символізує перемогу над смертю. Ходити на кладовище не можна не тільки у день Воскресіння Господнього, а й весь наступний тиждень. Адже він вважається святковим.
Воно символізує перемогу над смертю. Ходити на кладовище не можна не тільки у день Воскресіння Господнього, а й весь наступний тиждень. Адже він вважається святковим.
Тому відвідувати кладовища та поминати покійних у цей період не бажано, хоч це і не вважається великим гріхом.
Якщо ж, все ж таки, є бажання відвідати кладовище у це велике свято, то не варто сумувати й плакати. Адже це день, коли варто радіти та веселитися. Що зовсім недоречно на території для поховання померлих.
Крім відвідування кладовища, у святковий день існують й інші заборони, ігноруючи які ви можете розгнівати Бога. На Христову неділю забороняється:
А коли святкуватимуть Великдень християни східного обряду та в чому різниця між двома календарями — ми пояснювали в іншому матеріалі.
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